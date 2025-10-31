Uno Manfredi centomila | Di Liberto debutta al cineteatro di Brolo
L'artista palermitano Manfredi Di Liberto, attore noto per i suoi video virali su Facebook e TikTok con milioni di visualizzazioni, porta in scena lo spettacolo "Uno, Manfredi, centomila", che debutta il 5 novembre prossimo nel cineteatro di Brolo, alle 21, e replicherà poi a Milazzo il 19 e 20. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
