Università Lum venerdì 7 novembre cerimonia di inaugurazione anno accademico
(Adnkronos) – Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 10.30, presso la nuova Aula Magna della Torre Rossi, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 20252026 dell’Università Lum Giuseppe Degennaro. L’appuntamento di quest’anno riveste un significato particolarmente importante poiché ricorre il 25° anniversario del riconoscimento ufficiale della Lum da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
La maestra Giuliana all’Università di Bergamo! Venerdì pomeriggio, 24 ottobre, la nostra maestra Giuliana Simonelli, esperta del laboratorio di Arte e Immagine, ha tenuto una bellissima lezione presso l’Università degli Studi di Bergamo, nell’ambito dell’inseg - facebook.com Vai su Facebook