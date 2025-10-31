Università di Perugia oggi il passaggio di consegne | si insedia il nuovo Rettore Massimiliano Marianelli

Oggi all’ Università degli Studi di Perugia si celebra il passaggio di consegne al vertice accademico, con l’insediamento ufficiale di Massimiliano Marianelli come nuovo Rettore. La comunità universitaria accoglie con entusiasmo il suo arrivo, esprimendo i migliori auguri per un mandato che si preannuncia all’insegna della valorizzazione delle eccellenze dell’Ateneo, della ricerca, della didattica e del dialogo con il territorio. Un momento di rinnovata energia e di nuove prospettive, che segna l’inizio di un percorso volto a consolidare la tradizione dell’Università di Perugia e a guardare con apertura alle sfide del futuro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

