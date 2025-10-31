Università delle Marche passaggio di consegne per il nuovo rettore | Messaggio di unità
Ancona, 31 ottobre 2025 – Un passaggio di consegne nel segno della “continuità e condivisione”. L’Università Politecnica delle Marche ha un nuovo Rettore. Si è tenuta ieri, nell’aula magna “Guido Bossi” della facoltà di Ingegneria, la solenne “cerimonia del sigillo” che ha visto Gian Luca Gregori, a capo dell’ateneo negli ultimi sei anni, passare il testimone a Enrico Quagliarini, professore e già direttore del dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura. Un momento istituzionale, aperto da un video sui risultati dell’ateneo dal 2019 a oggi – un “campus diffuso” con 75 corsi e un’anima internazionale (il 12% di immatricolati sono stranieri) ma anche un chiaro messaggio politico: “A volte ci sono conflitti tra rettore uscente ed entrante – ha sottolineato Gregori – invece con Enrico abbiamo deciso di dare un messaggio di unità e visione comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
