Unirai | dalla Consulta apertura definitiva al pluralismo sindacale
Francesco Palese, segretario dell’Unirai ROMA – Con la sentenza n. 1562025, la Corte Costituzionale ha stabilito che il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA) spetta non solo alle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi, ma anche alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. «È una pronuncia che, per quanto riguarda la RAI, spazza via ogni residua pretesa di esclusività da parte del sindacato storico e riafferma con forza il principio del pluralismo sindacale – dichiara Francesco Palese, Segretario di UNIRAI, Dipartimento della FIGEC CISAL. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
