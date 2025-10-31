UNiMoRe il video dell' insediamento nella nuova rettrice Rita Cucchiara

E' una delle massime esperte internazionali di intelligenza artificiale e anche la prima donna a ricoprire questo incarico nell'Ateneo di Modena e Reggio. Come vice, ha scelto altre due donne Giovanna Galli e Cristina Iani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - UNiMoRe, il video dell'insediamento nella nuova rettrice Rita Cucchiara

