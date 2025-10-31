UNiMoRe il video dell' insediamento nella nuova rettrice Rita Cucchiara

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' una delle massime esperte internazionali di intelligenza artificiale e anche la prima donna a ricoprire questo incarico nell'Ateneo di Modena e Reggio. Come vice, ha scelto altre due donne Giovanna Galli e Cristina Iani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

unimore il video dell insediamento nella nuova rettrice rita cucchiara

© Ilrestodelcarlino.it - UNiMoRe, il video dell'insediamento nella nuova rettrice Rita Cucchiara

News recenti che potrebbero piacerti

unimore video insediamento nuovaUnimore, si insedia la nuova rettrice. Cucchiara sceglie le prof Galli e Iani. Per la prima volta il vertice è ’rosa’ - Il ruolo di vicario sarà affidato a una docente della sede reggiana che è stata determinante per la ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Unimore Video Insediamento Nuova