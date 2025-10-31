Undiscovered Bari a Ceglie la seconda tappa degli otto tour gratuiti alla scoperta dei quartieri della città
L’assessorato allo Sviluppo locale con delega al Turismo comunica che si svolgerà domenica 2 novembre la seconda tappa del progetto “Undiscovered Bari”, promosso dal Comune di Bari e cofinanziato con risorse a valere sul POC PUGLIA 2021-2027. Il progetto prevede attività di valorizzazione e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
