Undici stand per tutti i gusti | si accende ’Il pesce fa festa’
Oggi entra nel vivo l'edizione 2025 della manifestazione Il Pesce fa Festa, che anima il centro storico di Cesenatico in occasione delle ricorrenze dei Santi e dei Defunti. Ci sono undici grandi stand gastronomici con proposte di pesce fresco dell'Adriatico, di cui quattro di associazioni di ristoratori, tre di pescatori, due motonavi trasformate in ristoranti galleggianti e due di associazioni di volontariato. Oggi inizia anche il mercato ambulante allestito durante la sagra, nelle vie del centro storico e nella prima parte del lungomare viale Carducci, con i commercianti che sino a domenica propongono prodotti dell'artigianato, prodotti tipici e modernariato.
