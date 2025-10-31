Undici persone e un neonato ammassati in pochi metri nel Milanese | un materasso costava 300 euro al mese

Fanpage.it | 31 ott 2025

Scoperto all'interno di una cascina di Paullo (Milano) un dormitorio abusivo con undici persone di nazionalità straniera, costrette a pagare 300 euro al mese per un materasso a terra. La proprietaria è ora indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

