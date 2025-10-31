Undici persone e un neonato ammassati in pochi metri nel Milanese | un materasso costava 300 euro al mese
Scoperto all'interno di una cascina di Paullo (Milano) un dormitorio abusivo con undici persone di nazionalità straniera, costrette a pagare 300 euro al mese per un materasso a terra. La proprietaria è ora indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Un box prefabbricato, con tanto di videosorveglianza, in cui la domanda di stupefacente incontrava l’offerta. C’era anche un listino prezzi della droga. Undici le persone arrestate dai Carabinieri nel Foggiano. ? Video e altre notizie sul sito e sulla pagina F - facebook.com Vai su Facebook
L’esercito israeliano ha sparato contro un bus nella Striscia di Gaza, uccidendo undici persone - X Vai su X
Undici persone e un neonato ammassati in pochi metri nel Milanese: un materasso costava 300 euro al mese - Scoperto all'interno di una cascina di Paullo (Milano) un dormitorio abusivo con undici persone di nazionalità straniera, costrette a pagare 300 euro ... fanpage.it scrive