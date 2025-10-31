Un' altra fondazione culturale aprirà a Palazzo Seriman Fenomeno da controllare

Veneziatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Venezia, il 30 ottobre, ha dato il via libera al progetto di riqualificazione di Palazzo Contarini Seriman, già sede della Casa Madre e Generalizia delle Ancelle di Gesù Bambino fino al 2021 e di una scuola dell'infanzia fino al 2017. Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

