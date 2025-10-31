Una vita distrutta Stasi la notizia spiazza tutti | Cos’è rimasto
A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, la casa dove Alberto Stasi trascorse la sua adolescenza e la relazione con Chiara Poggi resta ancora lì, immobile e silenziosa, come un testimone muto di una storia che ha segnato l’Italia. Nonostante i tentativi di vendita e le difficoltà economiche della famiglia, la villa non ha mai trovato un acquirente. Oggi, tra mutui, ipoteche e liquidazioni societarie, emerge il ritratto di un patrimonio familiare rimasto sospeso nel tempo. Leggi anche: “Indagato il padre di Sempio”. Bomba Garlasco, tutto stravolto: svolta clamorosa La villa di Garlasco mai venduta. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altre letture consigliate
Non ci sono parole di fronte a quanto accaduto al bus di tifosi del Pistoia Basket 2000 di rientro da Rieti. Una vita spezzata senza alcun motivo. Una famiglia distrutta dal dolore. Una città ferita e attonita di fronte ad un atto di violenza inaccettabile e folle. Un sin - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Sempio rompe il silenzio: “Con Lovati nessun dialogo possibile”. Venditti: “La mia vita è distrutta” - Intanto l’ex pm Venditti si difende: “Mai preso un euro” Nel caso Garlasco, ogni giorno aggiunge un nuovo ... panorama.it scrive