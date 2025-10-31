Una targa per Rambaldi | Ha fatto sognare Ferrara

"All’atleta Luca Rambaldi, con immenso orgoglio, il prefetto e il sindaco di Ferrara si congratulano per i successi raggiunti nella brillante carriera sportiva ove la resistenza, la coordinazione e la potenza impressa in ogni colpo di remo, unite alla determinazione, sono risultate vincenti. La conquista della medaglia d’argento nel “quattro di coppia” a Parigi 2024 e la medaglia d’oro ai Campionati del mondo di Shanghai 2025 nel “quattro di coppia” di canottaggio sono il risultato di sfide vinte con grande coraggio, impegno e sacrificio. Grazie Luca per non avere abbandonato anche nei momenti più duri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una targa per Rambaldi: "Ha fatto sognare Ferrara"

