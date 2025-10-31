Una targa alla Memoria di Livio Conti Patriota rigutinese della Brigata Osoppo
Arezzo, 31 ottobre 2025 – . Martedì 4 novembre, alle ore 16,00 nella piazzetta di fronte al Centro Sociosanitario di Rigutino, sarà scoperta una targa in memoria di Livio Conti, a cento anni dalla sua nascita. L'evento è organizzato dal Comune di Arezzo con la collaborazione e il patrocinio del Comitato Rigutinese Ricerche Storico Culturali, dell'Istituto del Nastro Azzurro fra decorati al Valor Militare e dell'Associazione Partigiani Osoppo – Friuli. Saranno presenti alla cerimonia i nipoti di Livio, che arriveranno dalla Francia, ed i cugini residenti in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
