Una targa alla memoria di Livio Conti | la cerimonia a Rigutino

Alle ore 16, martedì 4 novembre nella piazzetta di fronte al Centro sociosanitario di Rigutino, sarà scoperta una targa in memoria di Livio Conti, a cento anni dalla sua nascita. L’evento è organizzato dal Comune di Arezzo con la collaborazione e il patrocinio del Comitato rigutinese Attività. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it