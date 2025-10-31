Una targa alla memoria di Livio Conti | la cerimonia a Rigutino

Arezzonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 16, martedì 4 novembre nella piazzetta di fronte al Centro sociosanitario di Rigutino, sarà scoperta una targa in memoria di Livio Conti, a cento anni dalla sua nascita. L’evento è organizzato dal Comune di Arezzo con la collaborazione e il patrocinio del Comitato rigutinese Attività. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

