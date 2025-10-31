Una storia ancora semplice | i Negramaro sbarcano al Roccella Summer Festival

Reggiotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’annuncio del concerto di Claudio Baglioni in programma per il 25 agosto, il Roccella Summer Festival edizione 2026 è pronto a ufficializzare un nuovo imperdibile appuntamento, che sarà sicuramente tra quelli di punta della prossima estate: il 18 agosto sul palco del Teatro al Castello ci. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

storia semplice negramaro sbarcanoNegramaro: “Una storia ancora semplice” il 25 luglio a Villa Manin di Codroipo - I Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un tour che che è un'occasione per riascoltare le storiche hit ... Da lavocedivenezia.it

storia semplice negramaro sbarcano“Una storia ancora semplice”: il tour dei Negramaro fa tappa in Maremma - I Negramaro in concerto al Follonica Summer Nights 2026 a Follonica, in provincia di Grosseto, al Parco centrale. grossetonotizie.com scrive

storia semplice negramaro sbarcanoNegramaro in concerto a Lecce la prossima estate Biglietti in vendita da ieri - Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima vol ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Storia Semplice Negramaro Sbarcano