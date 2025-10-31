Una salvietta sporca sul calorifero

Dal 1° al 30 novembre, la storica Pesa Pubblica di Maleo (Lodi) ospiterà un’installazione che promette di far discutere: L’ospite, la nuova opera dell’artista lecchese Nicolò Tomaini, parte della rassegna Il Peso dell’Arte a cura di Marco Romanelli.L'operaSu un semplice calorifero domestico, una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

"Una salvietta sporca sul calorifero" - Dal 1° al 30 novembre, la storica Pesa Pubblica di Maleo (Lodi) ospiterà un’installazione che promette di far discutere: L’ospite, la nuova opera dell’artista lecchese Nicolò Tomaini, parte della ... milanotoday.it scrive

Perché pulire i caloriferi è importante per la salute? - Mantenere puliti i caloriferi aiuta a prevenire allergie e irritazioni. Lo riporta ok-salute.it