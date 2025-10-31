Una riforma che mira al condizionamento politico della magistratura | parla Nicola Gratteri

Dottor Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, la riforma della giustizia in discussione non sembra prevedere risorse adeguate né una stabilizzazione del personale, in particolare di chi lavora negli Uffici per il processo. Ritiene che questo possa incidere sull’efficacia complessiva della riforma? “La riforma costituzionale appena approvata al Senato, non affronta minimamente il tema delle risorse da destinare agli uffici giudiziari, né quello dell’efficacia e dell’efficienza della giustizia. Non ci sono all’orizzonte iniziative per la stabilizzazione del personale dell’Ufficio per il Processo, ossia quella struttura organizzativa presente nei tribunali e nelle Corti d’appello italiane che supporta i magistrati per garantire la ragionevole durata dei processi attraverso l’innovazione organizzativa e l’uso della tecnologia, grazie a progetti finanziati dal Pnrr per migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

