Una rarissima lince pardina dal mantello bianco come la neve è stata fotografata per la prima volta nella storia in Spagna
Il felino, tra gli animali più minacciati d'Europa, è stato immortalato dal fotografo Hidalgo Garrido e si pensa sia probabilmente affetto da leucismo. 🔗 Leggi su Wired.it
