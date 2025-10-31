Una rarissima lince pardina dal mantello bianco come la neve è stata fotografata per la prima volta nella storia in Spagna

Wired.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il felino, tra gli animali più minacciati d'Europa, è stato immortalato dal fotografo Hidalgo Garrido e si pensa sia probabilmente affetto da leucismo. 🔗 Leggi su Wired.it

una rarissima lince pardina dal mantello bianco come la neve 232 stata fotografata per la prima volta nella storia in spagna

© Wired.it - Una rarissima lince pardina dal mantello bianco come la neve è stata fotografata per la prima volta nella storia in Spagna

Leggi anche questi approfondimenti

rarissima lince pardina mantelloFotografata una rarissima lince pardina leucistica, il “fantasma bianco” della Penisola Iberica - Il fotografo Hidalgo Garrido ha immortalato una rarissima lince pardina leucistica, con il mantello bianco come la neve ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rarissima Lince Pardina Mantello