Una mattonella per Simone Besco | gli amici trasformano il dolore in memoria condivisa

ABBONATI A DAYITALIANEWS A quattro mesi dalla scomparsa di Simone Besco, i suoi amici hanno posato una mattonella commemorativa su una panchina dietro il Municipio di Sabaudia, nel luogo dove trascorrevano pomeriggi e serate insieme. Il luogo del ricordo. Come riportato dal blog Fattoalatina.it, questo gesto non è un semplice segno: la panchina diventa spazio di memoria. Chi si siederà lì ritroverà il ricordo di Simone “nel vento che soffia dal lago” e nelle risate dei ragazzi che continuano a vivere quel punto di ritrovo. Un simbolo che unisce. La mattonella è un gesto semplice e collettivo: non chiude il dolore, lo trasforma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

