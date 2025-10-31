Una mano robotica fatta di Lego | la SoftHand-A del 16enne Jared Lepora imita quella umana
Roma, 31 ottobre 2025 – A 16 anni, lo studente britannico Jared Lepora ha tracciato un punto importante nella frontiera dell’innovazione domestica. Con indubbie doti di creatività e ingegno ha realizzato una mano robotica interamente costruita con pezzi LEGO Mindstorms, capace di muoversi e afferrare oggetti con un’efficacia che ha sorpreso la comunità scientifica. Il dispositivo, denominato Educational SoftHand-A, è stato presentato in occasione della conferenza internazionale IROS 2025 a Hangzhou, in Cina. L’idea alla base è semplice ma potente: mostrare che la robotica avanzata può nascere anche da kit e materiali accessibili: un’ispirazione che racconta come la linea fra gioco e ricerca, aspetto ludico e scientifico, possa diventare un orizzonte straordinariamente ricco di contaminazioni e capace di interfacciarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
