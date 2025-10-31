Una lunga e mesta processione per l' ultimo saluto a Evan Delogu la sorella | È un momento devastante non mi sento di dire nulla

Una lunga e mesta processione di tantissime persone al cimitero di Bellaria dove, nel pomeriggio di venerdì, si è tenuta la cerimonia di addio per Evan Delogu il 18enne tragicamente deceduto mercoledì scorso in un drammatico incidente stradale. Un lento via vai di parenti, amici e conoscenti che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it