Una lunga e mesta processione per l' ultimo saluto a Evan Delogu la sorella | È un momento devastante non mi sento di dire nulla
Una lunga e mesta processione di tantissime persone al cimitero di Bellaria dove, nel pomeriggio di venerdì, si è tenuta la cerimonia di addio per Evan Delogu il 18enne tragicamente deceduto mercoledì scorso in un drammatico incidente stradale. Un lento via vai di parenti, amici e conoscenti che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
Lo Spinario è una delle opere più famose dei Musei Capitolini e questo per la sua ammaliante bellezza, per l'indubbia grazia ma anche per la storia lunga e perigliosa di questa piccola, seducente scultura. Realizzata in bronzo, lo Spinario raffigura un ragazzo - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, San Matteo: via libera alla processione “lunga” - Via Alberto Pirro sarà percorsa in senso opposto (fino ad arrivare ad immettersi su via Francesco Paolo Volpe in discesa costeggiando piazza XXIV Maggio) dalle autovetture che dovranno - Riporta ilmattino.it