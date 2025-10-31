Una giovane ha imbrattato la sede di Fondazione Friuli | la telecamera ha ripreso tutto

Nel cuore della notte tra sabato e domenica scorsi, alle 3.39 del 25 ottobre, nel centro storico di Udine una giovane donna percorre vicolo della Banca in direzione di via Gemona, si ferma e con una bomboletta di colore spray deturpa la parete di palazzo Antonini Stringher. Un gesto gratuito e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it