Una giornalista di Rsi vince una causa per disparità salariale

Quicomo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornalista della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (Rsi), in forza al programma “Il Quotidiano”, ha portato in tribunale una causa per discriminazione salariale sostenendo che, a parità di ruolo, i colleghi uomini guadagnassero più di lei. Come riportato da Tio.ch, la battaglia si. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

giornalista rsi vince causaUna giornalista di Rsi vince una causa per disparità salariale - Una giornalista della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (Rsi), in forza al programma “Il Quotidiano”, ha portato in tribunale una causa per discriminazione salariale sostenendo che, a parit ... Secondo quicomo.it

giornalista rsi vince causaVince una causa per disparità salariale in Rsi - Protagonista una giornalista del Quotidiano, oggi sospesa a un anno dalla pensione. tio.ch scrive

Rai, salta Enrico Varriale: il giornalista sportivo licenziato "per giusta causa" - La Rai ha deciso di licenziare Enrico Varriale: il noto giornalista sportivo, che ha ricevuto una condanna in primo grado per stalking e lesioni nei confronti di una donna con cui aveva avuto una ... Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Giornalista Rsi Vince Causa