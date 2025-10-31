Una giornalista di Rsi vince una causa per disparità salariale

Una giornalista della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (Rsi), in forza al programma “Il Quotidiano”, ha portato in tribunale una causa per discriminazione salariale sostenendo che, a parità di ruolo, i colleghi uomini guadagnassero più di lei. Come riportato da Tio.ch, la battaglia si. 🔗 Leggi su Quicomo.it

