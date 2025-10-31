Una fiaccolata per Beatrice Bellucci | La Colombo è una strada maledetta chi viaggia a 150 km orari un criminale

Residenti del quartiere e istituzioni alla fiaccolata per Beatrice Bellucci, vent'anni, morta in un incidente stradale sulla Colombo. Fra loro anche il presidente dell'VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri e il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Corriere della Sera. . Fiaccolata per Beatrice Bellucci - facebook.com Vai su Facebook

Fiaccolata per Beatrice, 20 anni, e la richiesta di maggiore sicurezza #roma #sicurezzastradale #cristoforocolombo #beatrice #stopincidenti #fiaccolata #radioroma - X Vai su X

Beatrice Bellucci uccisa nell'incidente sulla Colombo, i funerali: folla e lacrime in chiesa all'Eur. La mamma: «Tutta Roma è qui per te» - Sull'altare fiori e dediche per la giovane uccisa in un incidente stradale sulla Colombo. Scrive msn.com

Funerali Beatrice Bellucci, basilica gremita per l'ultimo saluto a "Bibbi" - In centinaia alla basilica di San Pietro a Paolo all'Eur per la ragazza morta a 20 anni in un incidente stradale ... Come scrive romatoday.it

Roma, l’Infernetto si mobilita per l’ultimo saluto a Beatrice. Si valutano i funerali a Ostia - A casa Bellucci è un continuo via vai di amici per dare conforto alla famiglia distrutta ... Segnala roma.corriere.it