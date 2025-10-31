Una contemporaneità senza tempo alla 13esima edizione di Flashback Art Fair

T orino, 31 ott. (askanews) – Una contemporaneità senza tempo, che esplora temi di oggi anche attraverso punti di vista diversi: nel centro artistico indipendente Flashback Habitat di corso Giovanni Lanza 75 a Torino si tiene la 13esima edizione di Flashback Art Fair. “Untitled, il non titolo di quest’anno – ha detto ad askanews Alessandro Bulgini, direttore artistico di Flashback Habitat – decreta proprio la nostra necessità di abbattere i confini e quindi di essere molto accoglienti. Avessimo dato un titolo, probabilmente avremmo costretto gli operatori del settore e anche le aspettative a vincolarsi entro dei concetti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

