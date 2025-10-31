Una comune donna ha tirato giù un principe | il principe Andrea e l’ex moglie Sarah Ferguson in esilio bucolico forzato dopo la cacciata di Re Carlo
“Senza fretta ma secondo giustizia”. Questa sarebbe stata l’indicazione che ha condotto re Carlo III a prendere carta e penna per liquidare il fratello dalla corona togliendogli titoli e meriti. Una decisione tardiva perchè necessariamente oculata, sarebbe la spiegazione arrivata da fonti vicine a Buckingham Palace che mostrano tutta la loro vicinanza ad un re anziano, malato e ora anche affaticato da tutta la faccenda legata ad Andrea Mountbatten Windsor. Non più principe, non più duca di York, non più Conte di Inverness, nè Barone di Killyleagh, nè membro dell’Ordine della Giarrettiera nè Cavaliere della Gran Croce dell’Ordine Vittoriano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
