Non è da tutti vedere la propria città realizzata in mattoncini LEGO. Un vero omaggio a sorpresa alla bellezza del nostro centro storico. Alla presenza dell’assessore alle attività produttive del Comune di Lucca, Paola Granucci, e dell’amministratore unico di Lucca Crea, LEGO Italia e Riccardo Zangelmi, unico LEGO® Certified Professional italiano, è stata infatti celebrata ieri la donazione ufficiale del grande diorama LEGO® dedicato alla città di Lucca, realizzato in occasione dell’edizione 2025 di Lucca Comics & Games. L’opera, costruita con oltre 78.000 mattoncini LEGO e che ha richiesto oltre 400 ore di lavoro, riproduce alcuni dei luoghi più iconici della città e rappresenta un simbolo di creatività condivisa, dato che i visitatori potranno partecipare alla realizzazione ultimando le iconiche mura della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una città di 78mila mattoncini. Lego dona il diorama a Lucca. Regalo per un’edizione straordinaria