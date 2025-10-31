C’è chi la considera una festa che non rispecchia le nostre radici religiose e culturali e chi invece si è lasciato rapire da quelle sue ambientazioni gotiche, spettrali, cupe, intrinsecamente horror. È la festa di Halloween, che ogni anno torna, come una sorta di Carnevale anticipato. Festa per bambini, ma anche per adulti, che addobbano esternamente le loro case di mostri e mostriciattoli. Festa per tante attività commerciali ma anche festa per chi non ha rischio di impresa, né bambini piccoli da compiacere, ma ha solo tanta fantasia. È il caso di Franco Bertuccelli, residente in via Primo maggio 78 a Lido di Camaiore che, da appassionato di Carnevale quale è, ogni 31 ottobre anticipa la festa più scansonata che c’è con una decisamente più cupa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una casa "mostruosa". L’abitazione di Bertuccelli nel segno di Halloween