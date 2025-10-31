Una bomba da mortaio a una società di recupero crediti spezzina indagini a Faenza

La Spezia, 31 ottobre 2025 – È ritenuto responsabile di aver spedito una bomba da mortaio carica ad una società spezzina operante nel recupero creditizio, per questo un sessantenne italiano residente a Faenza è stato iscritto nel registro degli indagati e ha subito da parte della polizia spezzina una perquisizione, che ha portato al ritrovamento, in un terreno che lui frequentava, altri due ordigni bellici, di cui uno simile proprio a quello. Nella mattinata di martedì, il personale della Digos spezzina, con la collaborazione sul posto dell’omologo ufficio di Ravenna ed avvalendosi dell’ausilio di personale specializzato del Nucleo Artificieri della Questura della Spezia, ha dato esecuzione alla delega emessa dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una bomba da mortaio a una società di recupero crediti spezzina, indagini a Faenza

