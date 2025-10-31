Un weekend da brividi di bellezza a Roma | visita il Sepolcro dei Sempronii a Palazzo San Felice

Nel cuore del centro storico di Roma, la Capitale offre un’esperienza unica per chi ama andare alla scoperta di luoghi segreti e storie dimenticate: un weekend da brividi di bellezza attende infatti chi sceglierà di varcare le porte di Palazzo San Felice, scrigno di memorie e simbolo della rinascita culturale della Capitale. Leggi anche: — Halloween a Roma: ecco il luogo più macabro da visitare ad Halloween nella Capitale Palazzo San Felice, il cantiere della cultura da scoprire a Roma questo weekend. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sospeso tra passato e futuro, Palazzo San Felice riapre le sue sale al pubblico grazie al progetto Cultura in Cantiere, un percorso espositivo che permette di esplorare – gratuitamente e su prenotazione – uno degli edifici più affascinanti di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it