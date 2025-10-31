Un viaggio in America avrebbe potuto salvare Pier Paolo Pasolini?

È la vigilia dell’Assunta del 1975, 14 agosto. Lo studioso Mario Verdone, di ritorno da un giro di conferenze in Usa, scrive immediatamente a Pier Paolo Pasolini, prima di partire per le vacanze estive, con tutta la famiglia. «Andavamo in vacanza a Forte dei Marmi», ricorda Carlo Verdone, raggiunto via telefono. «L’anno prima mi ero diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, e avevo girato dei cortometraggi, negli anni precedenti, “corti” di ricerca, diciamo ‘underground’. Con uno di questi, Elegia notturna, del 1973, vinsi a Tokyo, il premio per la regia, al Festival delle Scuole di Cinema». 🔗 Leggi su Formiche.net

