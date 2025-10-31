Un viaggio fra mappature immaginarie
Infinite costellazioni è il titolo di un progetto dell’artista francese Christine Jean (Le Havre 1957), giunto al secondo appuntamento espositivo presso Sic12 Artstudio di Roma, spazio dedicato all’Art brut, animato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Scopri altri approfondimenti
Viaggio nella città delle strade bloccate per la realizzazione di infrastrutture: la mappa dei cantieri di Palermo - facebook.com Vai su Facebook
Inti Illimani, quel treno immaginario in viaggio dal Cile all’Italia: “El pueblo ancora unido? Le manifestazioni per Gaza danno speranza” - Inti Illimani, quel treno immaginario in viaggio dal Cile all’Italia: “El pueblo ancora unido? Secondo msn.com