Un sogno musicale | la storia di Lorenzo ed Emanuel talenti di Avellino in cerca di sostegno

Lorenzo è un giovane musicista di Avellino che, a soli sedici anni, ha già raggiunto livelli di eccellenza nel suo campo. Suona la chitarra da quando aveva sette anni e, attualmente, frequenta il quarto anno del liceo musicale "P.E. Imbriani" di Avellino.Inoltre, da anni studia privatamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

