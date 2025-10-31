Un sogno di Natale a Torino | Lo Schiaccianoci di Luciano Cannito in scena al Teatro Alfieri

La magia del Natale si prolunga sul palcoscenico torinese: dal 26 al 28 dicembre 2025, il Teatro Alfieri accoglie una delle produzioni di balletto più celebrate degli ultimi anni: Lo Schiaccianoci, su musiche eterne di P.I. Tchaikovsky. Questa nuova versione, prodotta da Fabrizio di Fiore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Morbegno, la magia del Natale incontra il sogno olimpico - facebook.com Vai su Facebook

A Rimini 'Il sogno del Natale', 100 chilometri di luci. Si illumina anche la duna sulla spiaggia del mare d'inverno #ANSA - X Vai su X

Un sogno di Natale a Torino: Lo Schiaccianoci di Luciano Cannito in scena al Teatro Alfieri - La magia del Natale si prolunga sul palcoscenico torinese: dal 26 al 28 dicembre 2025, il Teatro Alfieri accoglie una delle produzioni di balletto più celebrate degli ultimi anni: Lo Schiaccianoci, su ... Scrive torinotoday.it

Diretta Concerto di Natale Torino 2024 su Rai 1/ Video streaming: orchestra sinfonica sullo “Schiaccianoci” - Torna su Rai 1 oggi, martedì 24 dicembre, il Concerto di Natale Torino 2024: in scena lo 'Schiaccianoci in città' con Mario Acampa ed Elisa Lombardi Andrà in onda questa mattina – in occasione ... Secondo ilsussidiario.net

Lo Schiaccianoci, appuntamento simbolo del Natale - La Scala ci ha inaugurato per la seconda volta in tre anni la stagione del balletto e a ragione visto che è stato accolto da nove minuti di applausi. Come scrive ansa.it