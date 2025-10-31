Un premio al Comune più sostenibile

Ilgiorno.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crescita dei cibi bio nelle mense scolastiche, più posti negli asili nido e conversione al led di tutta l’illuminazione pubblica: interventi concreti con i quali il Comune di Mariano Comense migliora ulteriormente l’efficacia delle politiche di sostenibilità. La certificazione arriva dalla Rete dei Comuni Sostenibili, a cui l’Amministrazione comunale ha presentato il nuovo Rapporto di sostenibilità riferito al 2025. Mariano Comense si conferma, con il 90%, tra i Comuni con la più alta percentuale di indicatori quantitativi con tendenza positiva o stabile su materie di competenza comunale nel breve periodo, cioè negli ultimi 3-5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

un premio al comune pi249 sostenibile

© Ilgiorno.it - Un premio al Comune più sostenibile

News recenti che potrebbero piacerti

Sviluppo sostenibile. Il Comune sul podio. Il premio a Ecomondo per l’edilizia green - Un premio carico di significati, consegnato e ritirato proprio laddove si celebra la green economy, il grande evento Ecomondo che si tiene ogni anno a Rimini. Riporta lanazione.it

premio comune pi249 sostenibileGlobal Goals Award, Genova premia idee e progetti per una città più sostenibile - Ai vincitori del contest sarà offerta la possibilità di riqualificare uno spazio pubblico nel proprio Municipio ... Si legge su primocanale.it

Comune sostenibile, arriva il doppio riconoscimento - Doppio premio all’impegno, per un futuro più verde e ciclabile, al Comune di Altidona, meritevole dei riconoscimenti Bandiera Sostenibile 2025 e Bandiera Gialla con tre bike smile, affermandosi come ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Comune Pi249 Sostenibile