Un premio al Comune più sostenibile
Crescita dei cibi bio nelle mense scolastiche, più posti negli asili nido e conversione al led di tutta l’illuminazione pubblica: interventi concreti con i quali il Comune di Mariano Comense migliora ulteriormente l’efficacia delle politiche di sostenibilità. La certificazione arriva dalla Rete dei Comuni Sostenibili, a cui l’Amministrazione comunale ha presentato il nuovo Rapporto di sostenibilità riferito al 2025. Mariano Comense si conferma, con il 90%, tra i Comuni con la più alta percentuale di indicatori quantitativi con tendenza positiva o stabile su materie di competenza comunale nel breve periodo, cioè negli ultimi 3-5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
