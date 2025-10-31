Un pranzo d’eccezione per ospiti altrettanto speciali preparato dai ragazzi di Techne

Forlitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ragazzi speciali di Techne hanno preparato e servito un pranzo d’eccezione per ospiti altrettanto speciali. Tra questi il questore Claudio Mastromattei; il comandante provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, Gianluigi Di Pilato; il comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Michelangelo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Pranzo D8217eccezione Ospiti Altrettanto