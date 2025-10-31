Un Posto al Sole Anticipazioni | Manuela rischia di non laurearsi Gianluca viene licenziato!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che sia Manuela che Gianluca stanno per affrontare dei momenti a dir poco delicati. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai 3!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela rischia di non laurearsi, Gianluca viene licenziato!

Leggi anche questi approfondimenti

Michele sta per tornare in radio, ma chi lo affiancherà tra le gemelle? ? Le puntate di “Un posto al sole” sono disponibili su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole - facebook.com Vai su Facebook

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela rischia di non laurearsi, Gianluca viene licenziato! - Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che sia Manuela che Gianluca stanno per affrontare dei momenti a dir poco delicati... Riporta comingsoon.it

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: ennesima svolta tra Guido e Mariella - Anticipazioni settimanali UPAS, cosa succederà nelle prossime puntate: Rosa dovrà scegliere tra Damiano e Pino, mentre Rosa sceglie tra Damiano e Pino. Si legge su libero.it

Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 3 al 7 novembre: Renda indaga sul caso di Peppe - Al Vulcano, Silvia (Luisa Amatucci), Diego (Francesco Vitiello) e Nunzio (Vladimir Randazzo), malgrado le buone intenzioni, si vedono costretti a prendere una spiacevole decisione: per questioni di ... Come scrive ilmattino.it