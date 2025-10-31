Un pensionato ogni tre cittadini Il dato sull’occupazione vola giù È il crollo più alto della Toscana

di Serena Convertino AREZZO Ad Arezzo un cittadino su tre è pensionato e l’ occupazione segna il calo più forte di tutta la Toscana. È questo, in sintesi, il ritratto del 2024 restituito dal rapporto Inps regionale: un territorio che tiene sul piano della tenuta sociale, ma che mostra segnali di fatica strutturale nel lavoro e nel ricambio generazionale. Il 2024 si è chiuso con un tasso di occupazione del 70,3%, in calo di 1,3 punti percentuali rispetto al 2023, quando si attestava al 71,6%. È la flessione più marcata di tutta la Toscana, in cui il dato aretino è seguito da quello pur significativo di Pisa con un –1,1%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

