Un passato da dimenticare Tv8 | trama e spiegazione finale del film 2021
Un passato da dimenticare film Tv8. Un passato da dimenticare film Tv8 del 2021 diretto da Max McGuire, conosciuto con il titolo Bury the Past. Il passato torna a perseguitare una donna, costretta a vivere nell’ombra dopo aver ucciso per legittima difesa il marito violento. Questa è la storia del thriller con protagonisti Lizzie e Carrie interpretati da Sarah Allen e Rebecca Amzallag che riprende il genere di Un Pericolo dal passato. Damon Runyan interpreta il ruolo dell’antagonista Allen. A seguire, il cast, la trama di Un passato da dimenticare e la spiegazione finale. Un passato da dimenticare trama completa. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it
Approfondisci con queste news
Il tema della giustizia dalla parte delle vittime. Innocenti che hanno passato in carcere gran parte della loro vita. Jessica aveva detto in Ep 3.21 *Days Dwindle Down" "Dimenticare il passato "La giustizia non è mai perfetta e a volte c'è una differenza tra servire - facebook.com Vai su Facebook
Il commissario e quel passato che non passa: trama e cast della puntata di Montalbano stasera in tv - Trama, cast, libri ispiratori dell'episodio di stasera di Montalbano (replica). Lo riporta msn.com