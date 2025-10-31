Un passato da dimenticare 2021 come finisce | spiegazione finale

Un passato da dimenticare è un film del 2021, che va in onda su TV8 il 31 ottobre 2025 alle ore 13.35. La trama vede protagonista una donna, che si ritrova perseguitata dal suo passato ed è costretta a vivere nell’ombra dopo aver ucciso, per legittima difesa, il suo marito violento. Un passato da dimenticare su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: The Witcher 4 come finisce: chi muore? Spiegazione finale e stagione 5. Il film inizia con una donna, Lizzie, con il naso che sanguina e un occhio nero. Ha, infatti, un marito violento e sta aspettando il momento giusto per fuggire. L’uomo la sorprende proprio mentre sta andando via e lei lo butta per le scale, uccidendola. 🔗 Leggi su Latuafonte.com