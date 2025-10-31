Un paese in debito come gestiscono il denaro gli italiani?
A Parma fino al 21 dicembre Un Paese in debito, Risparmio e prestiti nella storia d’Italia: una mostra per ripercorrere la storia d’Italia, dall’unificazione alla ricostruzione del secondo dopoguerra, attraverso le immagini del prestito nazionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
. È quanto ogni italiano - neonati inclusi - dovrebbe restituire per azzerare il debito pubblico del nostro Paese. Un peso trasmesso di generazione in generazione, con gli interessi. ` - facebook.com Vai su Facebook
++#Manovra, il ministro #Giorgetti in conferenza stampa rispondendo all'inviata di Class CNBC, @landau_janina: "Il debito pubblico diminuirebbe se non ci fossero le rate del #Superbonus da pagare. Questo governo non ha portato 1€ in più di debito a quest - X Vai su X
Paesi nordici: no al debito comune per finanziare l'Ucraina, utilizzare fondi russi "unica opzione" - La prospettiva di emettere un nuovo debito comune a livello europeo per sostenere l'Ucraina non entusiasma i leader nordici, che insistono sul fatto che il finanziamento dovrebbe provenire da risorse ... Segnala msn.com
UCRAINA: Russia vieta trasferimento denaro fuori dal Paese - La Banca Centrale Russa ha deciso di limitare la possibilita' degli stranieri di spostare denaro fuori dal Paese. Lo riporta milanofinanza.it