Un over 65 su 5 è caduto almeno una volta nell’ultimo anno

Anziani a rischio cadute e fratture nel nostro Paese. L'abitazione è il luogo in cui si verifica la maggior parte degli incidenti. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.

Iss, un over 65 su 5 è caduto almeno una volta nell'ultimo anno - Un over 65 su cinque ha avuto almeno una caduta nell'ultimo anno, nel 18% dei casi ha portato a una frattura e nel 16% a un ricovero ospedaliero. ansa.it scrive

Ogni 100 giovani under 15 ci sono 232 anziani over 65 - Secondo l’ultimo rapporto “Noi Italia – 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo” diffuso da ... Come scrive laprovinciadibiella.it

Malattie croniche. Iss: colpito un adulto su 5. Ma tra gli over 65 sfiora il 60% - Lo affermano i dati delle sorveglianze Passi e Passi d’Argento pubblicati oggi, relativi al biennio 2023- Segnala quotidianosanita.it