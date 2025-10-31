Un over 65 su 5 è caduto almeno una volta nell’ultimo anno

Anziani a rischio cadute e fratture nel nostro Paese. L’abitazione è il luogo in cui si verifica la maggior parte degli incidenti. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Un over 65 su 5 è caduto almeno una volta nell’ultimo anno

