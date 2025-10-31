Un nuovo studio mostra che la sismicità dei Campi Flegrei si sta concentrando in una zona precisa della crosta

Cilentoreporter.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campi Flegrei sono una caldera vulcanica attiva che, dalla seconda metà 2005, mostra chiari segnali di disequilibrio: sollevamento del suolo, sismicità locale a bassa profondità e incremento dei flussi di gas dalle zone fumaroliche L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

