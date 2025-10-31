Un murales per la punizione del secolo di Maradona l’iniziativa del Napoli Club ‘Maddaloni Partenopea’

Anteprima24.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La punizione del secolo, calciata da Diego Armando Maradona contro la Juventus,  compie 40 anni. Lunedì 3 novembre alle ore 19,30 il Napoli ClubMaddaloni Partenopea’, per celebrare questa data così significativa per il calcio e per i tifosi azzurri, presenterà il murales fatto realizzare per celebrare uno dei gesti più iconici del Pibe de oro.  Era infatti il 3 novembre 1985 quando Maradona segnò su punizione, calciando da una distanza brevissima dalla porta difesa da Tacconi e con una barriera posta praticamente a ridosso del punto di battuta.   Il Napoli Club ‘Maddaloni Partenopea’, in occasione del quarantennale della punizione del secolo, incontrerà cittadini e tifosi e per l’occasione verrà presentato anche il libro “ Napoli   sulla   Pelle ” scritto da  Paolo   Trapani  ed edito da  Iuppiter   Edizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

un murales per la punizione del secolo di maradona l8217iniziativa del napoli club 8216maddaloni partenopea8217

© Anteprima24.it - Un murales per la punizione del secolo di Maradona, l’iniziativa del Napoli Club ‘Maddaloni Partenopea’

Altri contenuti sullo stesso argomento

murales punizione secolo maradonaUn murales per la punizione del secolo di Maradona - Lunedì 3 novembre alle ore 19,30 il Napoli Club 'Maddaloni Partenopea', per celebrare questa data così s ... Come scrive ansa.it

murales punizione secolo maradonaMaradona, 40 anni dalla punizione alla Juventus: nuovo murales a Maddaloni - La punizione del secolo, calciata da Diego Armando Maradona contro la Juventus, compie 40 anni. Secondo msn.com

A MADDALONI - Presentazione del libro "Napoli sulla pelle" di Paolo Trapani e inaugurazione di un murales dedicato a Maradona il 3 novembre - Lunedì 3 novembre alle ore 19:30 il Napoli Club 'Maddaloni Partenopea', per celebrare questa data così s ... Lo riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Murales Punizione Secolo Maradona