Tempo di lettura: 2 minuti La punizione del secolo, calciata da Diego Armando Maradona contro la Juventus, compie 40 anni. Lunedì 3 novembre alle ore 19,30 il Napoli Club ‘Maddaloni Partenopea’, per celebrare questa data così significativa per il calcio e per i tifosi azzurri, presenterà il murales fatto realizzare per celebrare uno dei gesti più iconici del Pibe de oro. Era infatti il 3 novembre 1985 quando Maradona segnò su punizione, calciando da una distanza brevissima dalla porta difesa da Tacconi e con una barriera posta praticamente a ridosso del punto di battuta. Il Napoli Club ‘Maddaloni Partenopea’, in occasione del quarantennale della punizione del secolo, incontrerà cittadini e tifosi e per l’occasione verrà presentato anche il libro “ Napoli sulla Pelle ” scritto da Paolo Trapani ed edito da Iuppiter Edizioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un murales per la punizione del secolo di Maradona, l’iniziativa del Napoli Club ‘Maddaloni Partenopea’