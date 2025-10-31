Un immobile fatiscente di piazza Lanza trasformato in una base per lo spaccio arrestato 22enne

Cataniatoday.it | 31 ott 2025

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un catanese di 22 anni residente, disoccupato, con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Da qualche tempo i militari sospettavano che un vecchio immobile del centro, nei pressi di piazza Lanza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

