Un governo allergico al controllo
Il disegno di legge sull’ordinamento della giustizia è stato approvato violando lo spirito, ma anche la lettera della nostra Costituzione. Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, infatti, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Scopri altri approfondimenti
Governo Meloni: record di pressione fiscale. La più alta degli ultimi 10 anni! C'è bisogno di un piano per ridurre le tasse soprattutto al ceto medio-basso. Solo così, aiutando chi davvero ha bisogno, possiamo far ripartire questo Paese. - facebook.com Vai su Facebook