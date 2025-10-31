un esperimento per dare nuova linfa al commercio ambulante

Taglio del nastro per il nuovo mercato sperimentale, da ieri nella nuova versione per un anno, per incentivare i cittadini e dare nuova linfa al commercio ambulante. Ieri mattina il sindaco Luca Benesperi e l’assessore al commercio Giulia Fondi hanno inaugurato la nuova pianta dei due mercati settimanali in piazza Bellucci che introduce nell’area del mercato la novità del transito a senso unico e parcheggio anche il sabato (prima era solo il giovedì). Accompagnati dalla comandante della polizia municipale, Maria Pignatiello, hanno fatto un giro tra i banchi, che ora hanno una diversa collocazione, raccogliendo i commenti e suggerimenti di cittadini e commercianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

