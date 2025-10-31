Un drone una fede nuziale valigie e documenti | pubblicato l' elenco degli oggetti rinvenuti che rischiano di finire all' asta

È disponibile sul sito del Comune di Rimini l'elenco aggiornato degli oggetti smarriti e ritrovati nel territorio comunale nel mese di ottobre. Sono ben 123 gli oggetti consegnati all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Dipartimento Risorse, che vanno dalle classiche chiavi e portafogli a ritrovamenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Alpha Studios. . Le parole di Valentina e Federico mi hanno colpito più di quanto pensassi — e credetemi, non sono uno che si emoziona facilmente. Due voci sincere, un amore vero, e una promessa raccontata con la forza della semplicità. Ho avuto il privileg - facebook.com Vai su Facebook

Smarrimenti a Rimini: ci sono anche un drone, una fede nuziale e ben quattro valigie piene - È disponibile sul sito del Comune di Rimini l'elenco aggiornato degli oggetti smarriti e ritrovati nel territorio comunale nel mese di ottobre. Lo riporta chiamamicitta.it