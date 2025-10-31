Un drone una fede nuziale valigie e documenti | pubblicato l' elenco degli oggetti rinvenuti che rischiano di finire all' asta

Riminitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile sul sito del Comune di Rimini l'elenco aggiornato degli oggetti smarriti e ritrovati nel territorio comunale nel mese di ottobre. Sono ben 123 gli oggetti consegnati all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Dipartimento Risorse, che vanno dalle classiche chiavi e portafogli a ritrovamenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

