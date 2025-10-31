un dispositivo per il trattamento della sepsi

Messo a punto un nuovo dispositivo medico per il trattamento dei pazienti in sepsi, con la sperimentazione avvenuta presso il laboratorio diretto dal professor Alessandro Pini del dipartimento di Biotecnologie mediche dell’ Università di Siena. La sepsi è una condizione patologica innescata da un’infezione che progredisce verso una situazione clinica di grave infiammazione generale che può provocare la morte: è stimato che causi diversi milioni di morti per anno in tutto il mondo. Il nuovo dispositivo è basato sulle proprietà chimico fisiche di una molecola, isolata in ateneo, che è stata inserita chimicamente in una cartuccia biocompatibile per la purificazione del sangue. 🔗 Leggi su Lanazione.it

